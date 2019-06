Xiaomi Mi 9T : une caméra popup et une fiche technique irréprochable pour 349€

Xiaomi Mi 9T : des caractéristiques haut de gamme

Processeur : Qualcomm Snapdragon 730 (2.2 Ghz)

Mémoire : 6 Go RAM + 128 Go stockage (UFS2.1)

OS : Android 9.0 + MIUI 10

Ecran : AMOLED FHD+ 6.39" Gorilla Glass 5

Caméras arrières : 48MP ƒ/1.75 / Télé 8 MP Zoom 2X ƒ/2.4 / Grand angle (124.8°) 13 MP f/2,4

Caméra frontale : 20 MP ƒ/2,2 Popup

Batterie : 4000mAh

Connectique : USB-C

Mi Smart Band 4 : écran couleur et natation

Mi True Wireless : les airpods killer tant attendus ?

est installé depuis seulement un an en France, mais la marquecommence déjà à être connue, grâce à des produits au rapport qualité prix très avantageux. Une fois n'est pas coutume, le constructeur Chinois remet le couvert et nous offre un smartphone aux prestations haut de gamme pour un prix très doux :Du coté de la fiche technique, lereprend le trio de caméras de son grand frère le Mi 9, mais troque le Snapdragon 855 pour un Snapdragon 730 :Leest équipé d'une caméra frontale popup de 20 MP, permettant un ratio taille/écran de près de 92%. Xiaomi a réussi à loger les capteurs de luminosité et d'empreinte sous l'écran, évitant ainsi le désormais has been "notch" ou encoche dans la langue de molière. Du coté du processeur, le Snapdragon 730 est annoncé aussi véloce que le Snapdragon 845 équipant la plupart des flagships de 2018, mais avec une consommation énergétique inférieure puisque gravé en 7 nm.Lene propose pas qu'un fiche technique alléchante, mais également un design soigné tout en rondeur. La face arrière profite d'un revêtement avec effet holographique qui brille de tous feux.Leest disponible dès maintenant en 3 coloris dans toutes les bonnes crèmeries à partir de 349€.Xiaomi a également profité de l'événement pour dévoiler son nouveau bracelet connecté : le. Celui-ci sera équipé d'un nouvel écran AMOLED couleur, et d'un batterie de 135 mAh qui devrait offrirLesera disponible leà partir deDernière annonce de cette conférence, Xiaomi a présenté les, des écouteurs sans-fil offrant une autonomie de(avec le boîtier). Les écouteurs peuvent fonctionner indépendamment pour prendre un appel par exemple, et possèdent des commandes tactiles pour facilement contrôler sa musique.Lesseront disponible leà partir de