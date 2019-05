Oxygen OS : les principales nouveautés qui débarqueront sur Oneplus 5, 5T, 6 et 6T

Crédits : OnePlus

Oxygen OS alertera l'utilisateur en cas de surchauffe

La nouvelle interface dédiée aux mises à jour système d'Oxygen OS.

Un nouvel outil dédié au reporting de bugs

Ces(qui portent toutes un nom différent selon le modèle possédé), apportent bien entendu leur petit lot de correctifs, ainsi que quelques ajouts importants comme l'alerte de surchauffe du téléphone.Parmi les nouveautés de taille apportées par la prochaine version d', on peut noter la nouvelle interface dédiée à la partie qui concerne... les mises à jour, justement. Rien de bien transcendant, si ce n'est que les informations et les notes de mises à jour sont présentées de façon plus claire qu'auparavant.Autre ajout important : davantage. Une fonctionnalité qui permet, directement depuis la notification de réception d'un nouveau message, de répondre à votre interlocuteur.Enfin, la mise à jour apporte avec elle une nouveauté relative à la sécurité de chacun avec. Que celle-ci provienne de la batterie du OnePlus ou de son SoC, l'appareil affichera dorénavant un message alertant l'utilisateur de l'anomalie et lui suggérera de modérer son usage jusqu'à ce qu'une température plus adaptée soit rétablie.annonce aussi avoir intégré aux nouvelles bêtas d'Oxygen OS un nouvel outil de rapport de bugs.Directement intégré à l'application, celui-ci permet d'envoyer en un clin d'œil ses rapports de bugs et les logs qui y sont liés afin d'alerter les équipes du constructeur.Et si vous êtes d'humeur magnanime, vous pouvez également faire part de vos recommandations à OnePlus grâce au même processus.