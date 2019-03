Google Pixel 3 : une mise à jour pour accélérer la photo et corriger le Bluetooth

L'appareil photo et le Bluetooth dans le viseur

Source : 9to5Google

La mise à jour de sécurité pour ce mois de mars 2019 est arrivée aujourd'hui sur les smartphoneset. En plus de corriger divers éléments en rapport avec la vulnérabilité du système, ce patch corrige donc un certain nombre de problèmes. C'est notamment le cas au niveau de l'appareil photo , ainsi que de la connexion Bluetooth.Au fil des semaines, plusieurs utilisateurs du smartphone fabriqué par la marque américaine ont été victimes de défaillances concernantde la caméra du Pixel 3 . Cette lenteur devrait donc être corrigée grâce à cette mise à jour. La fiabilité de la connexion Bluetooth avec d'autres appareils a également été renforcée.Le patch de sécuritéd'accès aux données stockées, la qualité de lecture des médias cryptés pour certaines applications vidéo et corrige des failles de sécurité. Il est possible de télécharger la mise à jour dès maintenant sur Google Pixel 3 et Pixel 3 XL.