Honor 20 : la fiche technique et le prix déjà en fuite ?

Le Honor 20 déjà en fuite ?

Source : Weibo

Après le tout récent Honor View 20, qui a fait l'objet d'une présentation internationale à Paris , c'est lequi devrait prochainement être officialisé par le groupe chinois.Selon les informations relayées sur Weibo, le futur Honor 20 sera équipé d'une, soit un gabarit légèrement inférieur à celui du Honor View 20. Sous le capot, on retrouverait, tandis que la batterie afficherait 3 650 mAh. Rappelons que le Honor 10 a été lancé en Europe en mai 2018, via une conférence dédiée à Londres.Un Honor 20 qui devrait évoluer en termes de photo, avec la présence ici, secondé par des modules de 20 et 8 mégapixels. En façade, on retrouverait une caméra frontale de 32 mégapixels, soit nettement supérieure aux Honor 10 et View 20.Selon toute vraisemblance, en se fiant au calendrier habituel du groupe Honor,, avec un lancement dans la foulée. Comme souvent, ce dernier devrait d'abord être présenté en Chine, avant d'être commercialisé dans le reste du monde. Côté tarifs, on devrait retrouver un smartphone proposé entreselon les versions.Évidemment, tout cela reste à l'heure actuelle à prendre avec de grosses pincettes, puisque la filiale de Huawei n'a pour l'heure effectué aucune annonce concernant ce Honor 20 à venir.