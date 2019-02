Samsung offre un skin Fortnite aux futurs possesseurs de Galaxy S10+

Crédits : Samsung

Une tenue inspirée d'un artiste K-Pop

Source : Samsung

Souvenez-vous l'été dernier. En pleine présentation de son, Samsung annonçait qu'il offrirait non seulement une tenue exclusive aux futurs possesseurs de son smartphone, mais également que son magasin d'applications maison - le Galaxy Store - hébergerait le client officiel deSamsung et Fortnite, c'est donc une affaire qui roule. Alors qu'il vient juste de présenter ses Galaxy S10, S10+ et S10e , les deux entreprises renouvellent leur partenariat en offrant une tenue exclusive aux primo-acquéreurs du Galaxy S10.Cette tenue exclusive, baptisée iKONIK, est inspirée de Jung Changwoo - membre du groupe de K-pop iKON.Celle-ci sera disponible dès le 8 mars aux joueurs ayant précommandé(les modèles S10 et S10e ne sont pas concernés). Il leur suffira de se procurer Fortnite depuis le Samsung Galaxy Store, et de se connecter à leur compte Epic Games pour la récupérer.