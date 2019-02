Google lancera bien son Pixel 3 Lite et sa Pixel Watch cette année

Un Pixel 3 Lite moins coûteux que l'iPhone Xr

Lancement prévu dès le printemps prochain aux Etats-Unis ?

Évoquée dès le printemps dernier par le célèbre leaker Evan Blass, la Pixel Watch devait - d'après les informations initiales de l'intéressé - être présentée en grande pompe lors de l'événement automnal tenu par Google il y a peu. Il n'en fut rien. Près d'un an plus tard, Nikkei revient toutefois à la charge en indiquant que lancer une montre connectée "" serait toujours dans les projets de Google à court terme... et ce en dépit des voies cahoteuses empruntées par les tocantes Android ces dernières années.Autre information relayée par le journal économique japonnais, l'arrivée imminente d'un Google Pixel Lite. Positionné sur le milieu de gamme, ce dernier fait lui aussi l'objet de rumeurs persistantes depuis des mois, on apprend aujourd'hui qu'il aurait pour objectif de titiller Apple sur le terrain des terminaux abordables. Un secteur que la firme à la pomme a bien du mal à pénétrer avec son seul iPhone Xr, toujours vendu à partir de 850 euros.Pour ce faire, Google miserait sur un appareil doté d'une fiche technique modeste, et d'un prix inférieur à l'iPhone "entrée de gamme" d'Apple. Si aucune grille tarifaire précise n'a pour l'heure fuité, le Pixel 3 Lite devrait embarquer un écran IPS de 5,6 pouces, 4 Go de mémoire vive et 32 Go de stockage. L'appareil serait par ailleurs propulsé par un Snapdragon 670. Des spécificités qui lui permettraient en effet d'arriver sur le marché à un tarif sensiblement inférieur à celui de l'iPhone Xr.Reste que Google prévoirait d'enrichir son offre en proposant un Pixel 3 Lite et un Pixel 3 XL Lite, note pour sa part Android Police , qui indique que l'opérateur américain Verizon aurait calé un créneau de lancement au printemps pour ces deux appareils.Dernière information en provenance de Nikkei, une nouvelle enceinte connectée Google Home serait sur le point d'arriver sur le marché. Cette dernière serait par ailleurs accompagnée d'une caméra de sécurité connectée dont le développement pourrait être la résultante de l'acquisition de Nest (fabricant d'appareils pour la maison connectée) par Google en février 2018.