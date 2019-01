Vers un Google Pixel 4 sans encoche, complètement borderless

Un design dans la continuité de la gamme Pixel... mais borderless

Mais où est passé le capteur selfie ?

Source : TechRadar.

Trouverons-nous sur le Google Pixel 4 un écran occupant l'intégralité de l'espace disponible en façade ? Si le brevet déposé par Google et repéré ultérieurement sur le site de lapar 91Mobiles s'avère représentatif de la silhouette définitive de l'appareil, c'est possible. Il s'agirait alors d'une première pour Google, qui nous a jusqu'à présent habitués à des bordures souvent imposantes.Au delà de cette possible absence de bordures et d'encoche (d'ailleurs, même le large menton présent au bas de l'écran du Pixel 3 XL aurait ici disparu), l'appareil dévoilé au travers de ce brevet reprend à s'y méprendre l'arrière d'un Google Pixel 2 XL ou 3 XL, avec le même aspect bicolore/bi-texture. On y retrouve aussi un unique module photo doublé d'un flash, ainsi qu'un capteur d'empreinte digitale.Sur la tranche droite du mobile se trouveraient une touche de mise sous tension, mais aussi la commande dédiée au volume, tandis que son flanc gauche accueillerait un slot SIM. En revanche, comme sur les Pixel 2 et 3, Google ferait l'impasse sur une sortie Jack 3,5mm au profit d'un unique port USB Type-C placé sur le dessous du terminal. Le dessus du mobile ne serait quant à lui garni que d'un micro.Rien ne nous permet actuellement d'affirmer avec certitude que le brevet découvert est bien représentatif du design final du prochain Google Pixel. Il convient donc de prendre ces visuels avec des pincettes, d'autant que les géants de la tech sont loin d'exploiter l'ensemble des brevets qu'ils déposent mois après mois auprès des organismes compétents.Par ailleurs, le brevet mis au jour par 91Mobiles laisse une grande question en suspens : celle du capteur selfie. Rien sur ces rendus ne donne d'indices précis sur ce qu'il est advenu du module photo frontal sur ce supposé Pixel 4. En l'absence d'une encoche ou d'un orifice percé à même la dalle, Google pourrait se rabattre sur un système de tiroir ou de glissière, comme sur le Xiaomi Mi Mix 3 ( testé ici dans nos colonnes ).Seulement voilà, rien ne va dans ce sens dans les documents déposés par la firme, laissant par conséquent planer un doute sur leur finalité.