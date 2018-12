Pixel 3 Lite : le milieu de gamme de Google dévoilé au printemps 2019 ?

Le marché américain uniquement concerné

Des caractéristiques incertaines

Source : Android Police

Les rumeurs se faisaient déjà très insistantes quant à l'introduction de versions plus modestes des appareils mobiles Google Pixel 3 et Pixel 3 XL. Officiellement présentés en octobre 2018 par la firme de Mountain View, ces derniers demeurent les nouveaux fleurons du géant américain, parti à l'assaut d'un marché haut de gamme globalement dominé par Apple, Samsung et Huawei.Mais pour tenter de se faire une place sur le secteur de la téléphonie mobile, le géant californien compterait s'attaquer au segment du milieu de gamme, comme le laisse suggérer l'arrivée de deux autres appareils mobiles que sont les Pixel 3 Lite et Pixel 3 XL Lite, sujets à de nombreuses spéculations depuis déjà quelques semaines . Et les informations récemment glanées par Android Police semblent confirmer l'ensemble de ces éléments.Car selon une source proche du dossier, les Pixel 3 Lite et Pixel 3 XL Lite, dont les fiches techniques ont été revues à la baisse, pourraient pointer le bout de leur nez dès le printemps 2019. Google s'allierait alors avec Verizon, entreprise de télécommunications américaine, pour parachever ce projet, laissant donc présager une sortie outre-Atlantique. Sans que l'on puisse véritablement s'attendre à un positionnement sur le marché européen.Les caractéristiques de ces deux prochainsont déjà fait l'objet de fuites encore incertaines, portant sur un processeur Snapdragon 670 ou 710, 4 Go de RAM, 32 Go de stockage, une caméra arrière de 12 mégapixels, un capteur avant de 8 mégapixels ou encore la présence d'un port jack. La version 3 Lite s'équiperait d'un écran de 5,5 pouces, contre 6 pouces pour la déclinaison 3 XL Lite.