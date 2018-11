Un Pixel 3 moins cher serait dans les tuyaux

© Rozetked

Un Pixel 3 d'entrée de gamme sous le sapin ?

Selon le site Rozetked , Google aurait un dernierà présenter. Le moteur de recherche finaliserait un modèle d'pour son smartphone de 2018.L'appareil, dont le prix serait compris entre 400 et 500$, serait équipé d'un écran LCD 1080p de 5,56 pouces (contre de l'OLED pour ses grands frères), un Snapdragon 670 et 4 Go de mémoire vive.conserverait les mêmes, et ce Pixel 3 moins cher proposerait la même qualité de prise de vue, le point fort duLe site publie également quelques photos de cet appareil qui montrent également la présence d'un, qui pourtant a été abandonné par Google depuis le Pixel 2. Il ne manque plus désormais qu'une date de sortie.