Le Galaxy S10 devrait avoir un écran radicalement différent de ses prédécesseurs

Concept de l'écran du Galaxy S10 © Ben Geskin

Une encoche qui ne passe pas inaperçu

L'écran sans encoche devra encore se faire attendre

C'est désormais acquis, le Samsungaura un design radicalement différent de son prédécesseur. Le constructeur veut proposer un appareil inédit pour l'année 2019 et cela passera principalement par la forme de sonSelon les informations du site Wccftech , Samsung aurait fait le choix de proposer un écran sans aucune bordure en haut et en bas de l'appareil, comme sur les Galaxy S8 ou S9, mais recouvrant entièrement l'écran...ou presque.Le constructeur aurait fait le choix d'un écran avec une, comme tous les smartphones premium depuis plus d'un an, mais placée de manière inédite. Cette encoche entourerait le capteur photo qui serait placé non pas au centre comme de coutume mais sur le côté gauche de l'écran.aurait finalement choisi son écran Infinity-O, présenté lors de sa conférence développeurs. Lors de cet évènement, le poids lourd de l'électronique a présenté toute une gamme d'écrans qui équiperont ses prochains smartphones au cours des prochains mois, dont un écran pliable qui a tant fait parler ces dernières semaines.Les bruits de couloir laissaient entendre que Samsung voulait dans un premier temps utiliser un écran sans aucune encoche ni bord autour de la dalle. Mais le constructeur ne réussirait pas, pour le moment, à cacher son bloc caméra frontal sous la dallede son appareil. Ce type d'appareil serait reporté le temps que Samsung améliore les procédés de production de cet écran et utiliserait cette encoche si particulière comme signature de son prochain smartphone Galaxy.