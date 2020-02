Les Français sont de plus en plus tentés par l'achat de smartphones reconditionnés

Lire aussi :

La motivation du prix

Source : LSA

Recommerce, leader européen du reconditionnement de téléphone portable, a commandé une étude auprès de l'institut de sondages Kantar TNS. Celle-ci porte sur la perception par les Français de cette activité, consistant à donner une seconde vie aux appareils mobiles.Premier constat : les consommateurs de l'Hexagone sont de plus en plus enclins à y recourir. 58 % des personnes interrogées déclarent en effet songer à acheter un smartphone reconditionné, contre 54 % il y a un an. Une manifestation d'intérêt plus prononcée chez les jeunes : elle s'exprime chez 63 % des 16-34 ans, contre 53 % chez les 50-65 ans.Parmi les individus tentés par cette expérience, un argument revient fréquemment : le prix, évoqué par 78 % d'entre eux. Mais la conscience écologique et sociale semble également gagner du terrain, puisque 43 % affirment être motivés par l'idée de «», soit 8 % de plus qu'en 2019.De même, un autre indicateur connaît une croissance significative : le nombre de consommateurs souhaitant acheter un smartphone reconditionné dès cette année. Il représente 12 % des sondés, soit deux fois plus que l'an passé.Cependant, ce chiffre permet de mesurer le décalage entre l'intention et l'acte. Pour aller plus loin, seuls 26 % des individus interrogés déclarent avoir déjà franchi le pas de l'achat d'un téléphone de seconde main.Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette hésitation au moment de passer à l'acte. 38 % des non-intéressés par le reconditionnement affirment simplement préférer disposer d'un téléphone neuf, et un tiers d'entre eux déclarent avoir des doutes quant à la durée de vie du produit. Enfin, 30 % des personnes non convaincues mettent en avant le manque de confiance envers le vendeur. Voilà donc certainement une piste d'amélioration pour les acteurs du marché.