Wiko lance sa nouvelle gamme de smartphones, équipés de batterie longue durée

View 4 (© Wiko)

Le retour aux fondamentaux, mais avec une batterie XXL

View 4 (© Wiko)

Un petit frère peu convaincant

View 4 Lite (© Wiko)

Source : Wiko

La tentative d'incursion de Wiko dans des smartphones plus performants l'an dernier, avec le View 3 Pro , s'était soldée par un échec, avec seulement 1 mobile vendu sur 10 face au View 3. De quoi pousser le fabriquant né à Marseille, désormais propriété de la firme de Shenzhen Tinno Mobile Technology Corp et qui revendique la quatrième place en termes de ventes en France, à se concentrer sur ses fondamentaux, comme disent les rugbymans. Wiko a présenté, en cette fin de mois de février, ses deux nouveaux smartphones : les View 4 et View 4 Lite. Focus.Pour sa gamme de 2020, Wiko n'a pas poussé l'innovation à l'extrême. Le View 4 et le View 3 n'ont, dans le design, que peu de différences, si ce n'est une légère retouche des capteurs photo avant et arrière. Concernant la taille, on part sur des modèles à rallonge, avec un écran full screen 6,52'' HD+ pour le View 4, contre 5,93'' pour le View 3.Son point fort est incontestablement sa batterie, forte de 5 000 mAh, qui lui offre une autonomie pouvant aller jusqu'à 3 jours d'utilisation, selon le constructeur (et on devine qu'à pleine puissance, celle-ci doit être bien moindre, fort logiquement). Mais sur le papier, la promesse est tout à fait honorable.La triple caméra arrière du View 4 embarque un capteur principal de 13 mégapixels renforcé à l'IA, qui ajuste les paramètres photo en fonction de la scène qu'elle détecte. On retrouve une caméra grand angle de 5MP et un capteur portrait de 2MP. Wiko annonce la reconnaissance faciale.Notons enfin que l'appareil tourne sous un processeur Mediatek A25 octa-core 1,8 GHz, aidé de 3 Go de RAM. Côté stockage, on grimpe à 64 Go, avec la possibilité d'insérer une carte microSD pouvant faire monter la capacité de stockage à 256 Go.Le Wiko View 4, proposé en cosmic blue, cosmic gold et cosmic green, sera disponible au mois de mars 2020 au prix de 169 euros TTC.Son petit frère, le View 4 Lite, est par définition une version plus légère. L'écran reste le même, idem pour la triple caméra arrière, la différence étant que sa caméra frontale est de 5 mégapixels, contre 8 pour le View 4.La batterie, tout en restant très correcte (jusqu'à 2 jours de charge selon Wiko), est évidemment moins puissante, avec 4 000 mAh annoncés. Le processeur est identique, tandis que la RAM est plus légère (2 Go), tout comme le stockage (32 Go, jusqu'à 256 Go avec une microSD).Le Wiko View 4 Lite, proposé avec les coloris deep blue, deep gold et deep green, sera disponible lui aussi au mois de mars, au prix de 129 euros TTC.