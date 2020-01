L’UFC-Que choisir alerte sur la dangerosité des chargeurs de smartphone non officiels

© Thomas Kolnows via Unsplash.com

Sur 20 chargeurs testés, seuls quatre sont conformes

Un conseil : fuir les modèles provenant des marketplaces

C'est en tout cas ce que l'UFC-Que choisir affirme dans une enquête publiée aujourd'hui, et qui dresse un constat effrayant, rappelant les pires heures du Galaxy Note 7.Le constat de l'association est sans appel : une vaste majorité des adaptateurs secteurs du marché sont sinon faillibles, carrément dangereux.Sur les 20 références testées par UFC-Que choisir dans son magazine, plus de la moitié présentait des défauts de sécurité électrique pouvant mener à des électrocutions et des départs de feu.» martèle Vincent Erpelding, spécialiste téléphonie pour l'association de consommateurs.Pour son expérience, l'UFC-Que choisir s'est procuré 20 chargeurs de smartphone en provenance aussi bien de boutiques officielles comme Apple ou Samsung, que de marques distributeurs (E. Leclerc, Darty, ...) ou encore de vendeurs tiers sur lesde la FNAC ou d'Amazon.Organisant un classement en quatre catégories, partant de «» à «», l'association est catégorique : 100 % des modèles provenant d'un revendeur chinois sur unesont dangereux et présentent des risques de surcharges (pouvant endommager le smartphone) ou de courts-circuits (pouvant causer des incendies).Cela ne veut pas dire qu'il faut se concentrer sur des modèles onéreux pour autant. Parmi les modèles testés par l'UFC-Que choisir, une référence provenant de la Foir'fouille et vendue 3,99 € est rangée dans la catégorie « Sans danger », tout comme le chargeur commercialisé par l'enseigne Gifi (5 €).