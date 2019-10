La charge rapide du Google Pixel 4 disponible aussi avec des chargeurs tiers

Une augmentation de puissance bienvenue

Source : 9to5Google

Il y a quelques jours, Google officialisait ses nouveaux smartphones Pixel 4 et Pixel 4 XL . Outre une nouvelle section photo, les nouveaux smartphones du géant américain disposent également d'un écran 90 Hz.Toutefois, Google est resté étonnamment silencieux au sujet d'une autre fonction, plutôt pratique pourtant. En effet, si les Pixel 3 étaient compatibles avec la recharge Wireless Qi 5W (sauf avec le Pixel Stand), la nouvelle génération permet de son côté de tutoyer les 11W.Une donnée confirmée par le, et qui permet donc aux détenteurs de Pixel 4 de recharger leur smartphone librement, sans fil, via un chargeur 11W, dont certains modèles sont proposés à une petite quinzaine d'euros sur Amazon.