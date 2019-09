Samsung dévoile un capteur de 43,7 MP doté de pixels de 0,7µm, un record

© Samsung

Un nouveau capteur à la pointe chez Samsung

Focus sur la 4K à 60 FPS et stabilisation électronique supportée

Source : Neowin

Après avoir dévoilé en mai un capteur de 64 Mpx , puis un autre de 108 Mpx en août dernier , Samsung dévoile cette semaine son ISOCELL Slim GH1. Véritable prouesse de miniaturisation, ce nouveau capteur mesure moins de 5 mm² et se dote de pixels de 0,7 micromètres de large pour une définition de 43,7 Mpx. Une première que Samsung destine avant tout aux smartphones ultra fins, pourvus d'écrans aux bordures très amincies.Comme le précise, l'ISOCELL Slim GH1 profite du savoir faire ISOCELL Plus. Il s'agit de la dernière technologie d'isolation des pixels mise au point par Samsung. Elle permet notamment de capturer suffisamment de lumière et de couleurs pour produire des clichés plus vivants tout en réduisant la perte optique et le phénomène de diaphonie des couleurs.Sur le papier, ce nouveau capteur devrait aussi se montrer à l'aise en basse lumière grâce à technologie Tetracell qui permet pour sa part de fusionner plusieurs pixels en un seul afin d'améliorer la sensibilité à la lumière. Avec cette méthode, l'ISOCELL Slim GH1 serait capable de faire aussi bien qu'un capteur doté de pixels de 1,4 micromètres.On apprend par ailleurs que le capteur supporte la stabilisation électronique (EIS) et qu'il est compatible avec la technologie d'auto-focus et de détection de phase Super PD (Super Phase Detection).En vidéo, Samsung vise avant tout la 4K / 60 FPS avec cette nouvelle référence. La technologie Tetracell sera, là aussi, employée pour faire passer la définition native de 7 968 × 5 480 pixels permise par l'ISOCELL Slim GH1 en une définition de 3 984 × 2 740 pixels plus détaillée et même légèrement plus étendue que la 4K (3 840 x 2 160 pixels). Samsung assure par ce biais permettre une meilleure captation des arrière-plans.Sans plus de détails, l'ISOCELL Slim GH1 devrait entrer en phase de production de masse d'ici la fin de l'année. Il serait donc logique de le retrouver dans des smartphones d'ici la première moitié de 2020.