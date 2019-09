Suivez la Keynote Apple ce soir en direct sur Clubic

Apple

Ceci est une révolution (non !)

Comme nous l'annoncions hier dans nos colonnes , la Keynote de ce soir s'annonce riche d'annonces tant en matière de smartphones avec les nouveaux iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max mais aussi avec l'annonce possible d'un MacBook Pro de 16 pouces qui viendrait remplacer l'actuel modèle de 15,4 pouces, d'une nouvelle Apple TV et d'une nouvelle Watch.C'est une première pour Apple, habituée à ne diffuser sa conférence que sur son site ou les produits de la marque, vous pourrez également suivre la keynote de la rentrée 2019 sur YouTube etEn effet, notre équipe sera sur le grill pour vous partager ses impressions durant la conférence, un baptême du feu pour notre tout jeune community manager Jules. Il ne manquera pas de donner ses réactions à chaud sur les annonces, ses premières analyses et coups de coeur (ou coup de gueule).