L'Angleterre envisage l'interdiction du smartphone en volant, même en main libre

Une future loi, tout juste pensée et déjà difficile à appliquer ?

Des technologies pour détecter des appels en cours

Source : Neowin

Une consultation publique est prévue en Angleterre et au pays de Galles d'ici la fin de l'année.Les Anglais et les Gallois connaissent déjà une règle :, ce comportement est interdit et passible d'une amende.Jusque-là, l'une des solutions était d'adopter le, notamment avec le Bluetooth. Cela pourrait, d'ici quelque temps, être également banni : en effet, le comité a émis un rapport où il est question d'une consultation du grand public, cela avant deLe comité n'est pas satisfait des lois actuelles qui donnent l'impression que l'option mains libres est sécurisée, alors que les risques restent présents. Cependant, dans ce même rapport, le comité admet aussi que l'application d'une telle loi serait compliquée. Alors tout juste pensée, elle risque de rapidement poser des difficultés aux autorités compétentes dans son application.Pour faire changer les comportements, le comité a d'ores et déjà commencé à imaginer des mesures. Parmi elles, des technologies pourraient être mises au point pour queL'objectif serait donc de, afin qu'ils comprennent qu'ils ne vont pas seulement à l'encontre de la loi, mais qu'ils sont aussi des dangers pour eux-mêmes et pour les autres automobilistes.Le comité insiste rappelle qu'en 2017, les téléphones étaient impliqués dans des accidents de la route qui ont entraîné, au total,