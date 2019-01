Sydney va tester la détection de smartphone au volant avec des caméras

Smartphone au volant, mort au tournant ?

Une phase de test avant de lancer les amendes

Le fait d'utiliser son smartphone au volant est évidemment illégal (et passible d'une lourde amende), et c'est également un geste particulièrement dangereux, mais ô combien répandu... En Australie, des caméras de surveillance de la ville vont se charger de traquer les irréductibles qui ne peuvent s'empêcher de dégainer leur smartphone à la moindre notification.Une solution développée par, dont le dirigeant a lui-même perdu un ami il y a cinq ans, la faute à un conducteur distrait par son smartphone. A l'occasion d'une phase de test qui s'est déroulée en octobre dernier, pas moins de 11 000 conducteurs ont clairement été aperçus en train d'utiliser leur smartphone en conduisant.Le système utilise une intelligence artificielle qui analyse les images enregistrées directement à travers le pare-brise du véhicule. Les photos sélectionnées par l'IA sont ensuite soumises à une validation humaine.Les conducteurs épinglés grâce à cette méthode vont ainsi recevoir un courrier leur indiquant qu'ils ont été aperçus au volant avec leur smartphone. Pour l'heure, cela ne sera pas accompagné d'une amende, mais cela sera le cas dès le mois d'avril si le système s'avère suffisamment fiable.Rappelons qu'en France, le fait d'utiliser son smartphone au volant est considéré comme une contravention de 4e classe, soit une amende forfaitaire de 135 euros et un retrait de 3 points.