Selon des chercheurs, abuser du smartphone rendrait mauvais élève

Une corrélation entre mauvais élève et temps passé à regarder un smartphone ?

Utilisation abusive d'un smartphone et mode de vie

Source : Neowin

Les plus accros seraient majoritairement les étudiantes de premier cycle, ce qui équivaut aux trois premières années d'études après le bac.Des chercheurs des Universités de Chicago, de Cambridge et du Minnesota ont fait appel à 9 000 personnes dans le cadre d'une étude suret les conséquences liées. Seules 3 424 personnes ont répondu aux questions.Parmi les répondants,ont déclaré se rendre compte qu'ils étaient «» de leur mobile. Ces mêmes personnes étaient susceptibles d'avoir des notes moyennes au cours de leur premier cycle d'études (ce qui correspond à trois années d'études après le diplôme du baccalauréat). Plus fréquemment des femmes, il s'agit majoritairement de personnes faisant partie de maison de fraternité ou sororité.Les chercheurs ont établi le constat suivant :dans le groupe des 687 déclarés « accros » que chez les autres. Même si la consommation d'alcool est en hausse de manière générale, les chercheurs établissent malgré tout un lien entre ces personnes accros à leurs smartphones et leur consommation de boissons alcoolisées.Parmi les autres corrélations, les chercheurs ont conclu que les personnes les plus dépendantes de leur smartphone étaient aussi celles qui avaient eu le plus de partenaires sexuels sur la durée d'une année, qu'elles ont en généraleet peu de confiance, ainsi qu'une anxiété qui se développe plus rapidement que chez les autres.Enfin, ces personnes ont aussi un score plus élevé aux tests sur l'échelle de Barratt Impulsivity et sont donc plus impulsives que la moyenne.