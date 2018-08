RED Hydrogen One : le smartphone à écran holographique bientôt mis en vente

Hydrogen One : un smartphone à hologrammes pour gagner en profondeur

RED joue également la carte du modulaire

Malgré les retards successifs , ledene devrait plus tarder à diffuser ses hologrammes sur le marché occidental.Tout juste certifié par le régulateur américain (FCC), le "smartphone du futur" devrait vraisemblablement être lancé dans les prochaines semaines.Bien connue des vidéastes, la marque RED a surpris son monde lorsqu'elle a annoncé travailler sur un smartphone. Un engouement entériné par le concept de celui-ci : l'utilisation d'un écran à hologrammes.D'origine réservée aux films de science-fiction, aux concerts-hommages et autres meetings politiques, la technologie holographique s'invitera pour la toute première fois dans un smartphone d'ici quelques semaines.Les premières prises en main font état d'une technologie bluffante, parfaitement fonctionnelle. Attention toutefois à ne pas se méprendre : n'espérez pas voir apparaître l'avatar de la princesse Leia sur votre table. On est plus proche d'un effet de profondeur prononcé, à la façon d'une Nintendo 3DS.Comme si cela ne suffisait pas, le Hydrogen One est également un smartphone modulaire. À l'instar des Moto Mods de Motorola , le constructeur prévoit de mettre en vente une quantité d'accessoires destinés à venir booster certaines caractéristiques de l'appareil.La certification par la FCC signant l'une des toutes dernières étapes à la commercialisation d'un appareil de télécommunication aux États-Unis, il ne fait plus aucun doute que le Hydrogen One arrivera sur le marché au cours des prochaines semaines.Un bond technologique qui a toutefois un prix. 1195$, pour sa version classique en aluminium.