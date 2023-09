Californie : cette nouvelle loi qui change tout pour les fabricants de smartphones

La Californie étant l'État américain le plus peuplé, cette législation devrait avoir un impact majeur pour les entreprises concernées, d'autant plus qu'il s'agit également de la région dans laquelle la majorité des géants technologiques sont installés. « Des réparations accessibles, abordables et largement disponibles profitent à tous », commente Kyle Wiens, P.-D.G. d'iFixit, célèbre firme qui se consacre à la réparation et au démontage d'appareils électroniques.