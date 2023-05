Sony revient avec son Xperia 1 V pour les photographes et sa déclinaison grand public

Présenté rapidement, le Sony Xperia 10 V est un smartphone milieu de gamme particulièrement léger (159 grammes) et doté d’une grande autonomie. Il est équipé d’un écran OLED de 6,1 pouces, au format 21:9, 1,5 fois plus lumineux que celui de l’an dernier. Il est recouvert de Corning Gorilla Glass Victus pour éviter les rayures et les traces d’usure. Là encore, on retrouve des bordures épaisses en haut et en bas de la dalle pour intégrer le duo de haut-parleurs et le capteur selfie.

Il est également équipé d’une batterie de 5 000 mAh lui offrant jusqu’à 34 heures d’autonomie en lecture vidéo, d’après les tests menés par Sony. Sa face arrière intègre trois capteurs : un grand angle de 48 mégapixels offrant des clichés en 12 mégapixels (16 mm ; f/2.2), un ultra grand angle de 8 mégapixels (26 mm ; f/1.8) et un téléobjectif de 8 mégapixels (54 mm ; f/2.2). Certifié IP65/68, il est protégé contre la poussière et l’immersion dans l’eau.

Là encore, un capteur 1,6 fois plus grand lui permet de capter plus de lumière pour un résultat plus clair et plus net dans les environnements sombres. S’il intègre lui aussi un port jack 3,5 mm pour les adeptes des écouteurs filaires, il faut noter qu’il est néanmoins séparé du chargeur dans sa boîte, qui ne contient d’ailleurs plus aucun plastique.

Le Sony Xperia 10 V sera commercialisé à partir de la mi-juin en coloris noir, blanc, lavande et vert sauge, au prix public conseillé de 449 euros. Une offre de lancement permettra d’obtenir gratuitement un casque Sony WH-CH520 pour accompagner le smartphone.