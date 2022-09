Sony revient avec le Xperia 5 IV, peut-il créer la surprise ?

Un smartphone certifié à la fois IP65 et IP68, qui ne fait pas l'impasse sur cette bonne vieille prise jack 3,5 mm. Il est animé par un processeur Snapdragon 8 Gen 1, couplé à 8 Go de RAM (et 128 Go de stockage).

Il propose un rendu audio stéréo, et embarque une batterie de 5 000 mAh, compatible avec la recharge sans-fil et la charge rapide 30 W.