Sony Xperia 5 IV : nous l'avons pris en main, voici nos impressions

Avec une dalle plus lumineuse et un processeur plus puissant, il y avait de quoi se faire du mouron à propos de l’autonomie, non ? Heureusement, Sony a fait preuve de logique en augmentant la capacité de la batterie de 4500 à 5000 mAh. Pour la recharge, Sony indique que son smartphone peut reprendre 50% de puissance en 30 minutes. Notons également que la charge sans fil est désormais possible, ce qui est une première pour un Xperia 5.