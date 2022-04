Retrouvez les 7 meilleurs tests de la semaine chez Clubic

Les parties écran, audio et photographie du realme C35 sont, comme on pouvait s’y attendre, plutôt médiocre : il ne s’agit ni plus ni moins que du service minimum. Si le design du smartphone est d’allure élégante, on ne peut s’empêcher de regretter l’emplacement des boutons de réglage du volume sur la tranche gauche de l’appareil, qui provoquent régulièrement des captures d’écran involontaires.

Nous n’avons pas non plus été impressionnés par ses performances, notamment sur les jeux vidéo les plus gourmands, ni par son interface particulièrement basique. Néanmoins, le realme C35 pourrait parfaitement convenir à celles et ceux qui se fichent de ces critères et souhaitent juste un smartphone endurant qui leur permettrait surtout de joindre leurs proches et naviguer sur internet.

Même si, là encore, de notre côté nous regrettons l’absence de compatibilité avec les réseaux 5G actuellement en déploiement en France, ni avec le Wi-Fi 6. Bref, des technologies qui permettent des téléchargements plus rapides.