Test Intel Core i3-12100 : un CPU Alder Lake pas cher et plutôt costaud

Le Core i3-12100 appartient à la seconde vague de processeurs Alder Lake. Il s’agissait pour Intel de proposer une gamme plus complète afin de toucher un plus large public et si nous laissons de côté les Celeron G6900 et autres Pentium Gold G7400, notre cobaye du jour est sans conteste le moins costaud, ce que l’on voit d’emblée avec un Processor Base Power de seulement 60 Watts alors que l’on grimpait à 65 Watts sur la plupart des autres CPU et même 125 Watts sur les modèles ‘K’ les plus costauds.