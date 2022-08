Transparency Series de Skullcandy, l'audio en neutralité carbone (avec des guillemets)

Côté technique, citons par exemple l’utilisation de moteurs haptiques dans ses casques Crusher ANC. Sur le fond, le constructeur s’est attaché à plusieurs causes caritatives (notamment autour du cancer du sein) et sociétales. À l’image d’acteurs comme Bang & Olufsen, Skullcandy s’est axé relativement tôt autour de principes un peu plus écologiques que la moyenne, à base de matériaux recyclés et packaging plus durables. Avec sa mini gamme Transparency Series, Skullcandy passe un cap, en annonçant tout simplement la neutralité carbone. Rien de révolutionnaire ou non polluant, mais une bonne initiative.