Skullcandy dévoile les écouteurs True Wireless Push Active, entièrement commandables à la voix

Mais, là où les Skullcandy Push Active se distinguent, c'est bien dans l'utilisation, en plus des commandes classiques, de commandes vocales

que le constructeur indique comme étant complètes. Grâce à sa technologie Skull-iq, la reconnaissance vocale permet de déclencher, entre autres, les actions suivantes : passer des appels, changer de pistes, régler le volume, activer le mode Stay-Aware (retour sonore), lancer l'assistant vocal, ouvrir Spotify , etc. Une bonne façon de conserver les mains libres lors d'une course ou d'une balade à vélo.