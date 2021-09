Déçu de l'absence des AirPods 3 lors de la keynote hier ? Apple pourrait nous préparer une surprise

Pas d'inquiétude, ceux-ci devraient bientôt pointer le bout de leur nez. Peu avant la conférence, Mark Gurman, journaliste de Bloomberg, indiquait qu'Apple préparait deux événements de lancement pour cet automne : un premier pour les iPhone et Apple Watch, puis un second pour les Mac et iPad.

Finalement, les tablettes ont eu droit à leur heure de gloire hier, avec l'introduction de la neuvième génération de l'iPad classique et du sixième modèle d'iPad mini.

Il est fort probable que dans quelques semaines, Apple nous dévoile enfin ses AirPods 3, en plus de nouveaux modèles d'ordinateurs. À ce sujet, seraient notamment prévus des MacBook Pro 14 et 16 pouces ainsi qu'un Mac mini propulsé par une puce M1X.