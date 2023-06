Porter un casque gamer trop longtemps peut-il réellement creuser votre crâne ?

Chez l'adulte et l'adolescent, il n'y a donc vraiment rien qui puisse déformer le crâne ? « Une fois qu'on a atteint l'adolescence, il n'y a plus aucun problème avec ça. On ne peut pas, en mettant une pression externe, écraser le crâne. Le crâne cassera avant de se déformer. » Hum, on va retenter plus loin dans la conversation.