Travail, jeu, séries : assis durant des heures devant votre ordinateur ? Voilà pourquoi et comment vous devez bouger

Les travaux de Keith Diaz et de ses équipes ne vont pas s’arrêter en si bon chemin. Les chercheurs entendent bien élargir le nombre de configurations et effectueront leurs tests futurs sur une plus grande variété de personnes (probablement avec des tranches d'âge plus hétérogènes). En attendant, vous savez dorénavant que bouger davantage au travail (ou lorsque vous êtes devant un jeu ou une série) pourrait vous éviter des pics de fatigue et vous aidera probablement à vous sentir mieux. Comme quoi, la solution n'est jamais bien loin…