Sérieux ? Les fonds d'écrans du Galaxy S10 pensés pour dissimuler son encoche

Cachez ce notch que nous ne saurions voir !

Source : XDA

L'encoche de la honte ? On serait tenté de le croire en visionnant les - très beaux - fonds d'écran du nouveau Samsung Galaxy S10 . C'est coloré, ça met parfaitement en valeur les capacités du superbe écran AMOLED... et ça dissimule aussi parfaitementIl semble bien qu'après Apple , ce soit le constructeur coréen qui tente de faire oublier l'appareil photo dissimulé au sein de son écran Infinity-O. Les wallpapers fortement colorés sur toute leur surface arborent en effet un coin noir pile à l'emplacement du. C'est anodin et n'enlève rien à la qualité du smartphone haut de gamme asiatique, mais on peut toutefois s'interroger sur le choix graphique adopté ici.Doit-on y voir une manœuvre intentionnelle de la part du constructeur sud-coréen ? On vous laisse en juger dans les commentaires. En passant, vous pouvez aussi télécharger lessur Android File Host , fournis par XDA.