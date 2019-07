La prochaine édition du CES va autoriser les sextoys féminins et interdire les "babes"

Des sextoys au CES 2020

Vers la fin des « babes »

Source : TechCrunch

Le scandale du sextoy primé au CES 2019 puis interdit a poussé la CTA à revoir sa politique et à s'adapter, notamment pour neutraliser le sexisme qui sévit dans le monde de la tech.Lors du CES 2019, la start-up Lora DiCarlo a provoqué la controverse avec «», son gadget dédié au plaisir féminin. Ce dispositif mains libres utilise la biomimétique et la robotique pour aider les femmes à atteindre un orgasme mixte, par une stimulation simultanée du clitoris et du point G. En somme, « Osé » reproduit le contact d'un partenaire réel : sa bouche, sa langue, ses doigts. Une vraieSélectionné, lors du salon 2019, pour recevoir undans la catégorie « Robotique et drones », le gadget avait finalement été jugé trop... La CTA décidait alors de retirer le prix à la start-up et d'interdire la présence du gadget sur le salon.En mai 2019 on assiste cependant à un nouveau revirement de situation : l'association s'excuse auprès deet lui réattribue le prix.Enfin, la CTA semble s'adapter à l'évolution des mœurs. Pour l'édition 2020,. Elles pourront également concourir pour des prix dans la catégorie « Santé ». Toutefois, il s'agit d'un essai d'un an : il n'y aura donc peut-être pas de sextoys au CES 2021., vice-présidente exécutive du CES, a déclaré dans un communiqué : «».La deuxième grande annonce en amont du CES 2020 est l'interdiction des «». En effet, la CTA a revu sa politique et a décidé d', majoritairement des femmes peu vêtues.Le nouveau règlement du CES précise ainsi que «». Le règlement précise également que «».