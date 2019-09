IFA 2019 : on a pris en main la Samsung Galaxy Watch Active 2 ! Nos impressions en vidéo

Une deuxième version retravaillée et améliorée

Compatibilité 4G et électrocardiogramme au menu de cette nouvelle smartwatch Samsung

Entre les smartphones pliables , les télévisions et autres réfrigérateurs présentés par Samsung à l'de Berlin se trouvait la dernière née des montres connectées signées du constructeur : la. Notre équipe présente sur place vous proposeIl ne s'est pas passé six mois entre la sortie de la première Galaxy Watch Active et cette nouvelle mouture. Samsung, avec cette smartwatch, souhaite concurrencer frontalement l'Apple Watch Series 4, en proposant un modèle abordable, et très simple d'utilisation.La Galaxy Watch Active 2 est désormais déclinée en deux modèles, aluminium ou acier, proposant un écran circulaire de 40 et 44 mm. Le design est repris quasiment à l'identique mais la vraie nouveauté de cette deuxième version estautour de l'écran. Le mécanisme physique laisse toutefois place à une version entièrement tactile.Cettefonctionnant sous Tizen propose égalementet permet aux sportifs de se détacher de leur smartphone lors de leurs entraînements tout en conservant leurs notifications, la connexion à leur service de streaming ou la possibilité de répondre à un appel ou à un message.Dernière nouveauté signée Samsung : la présence d'un, qui ne sera pas activé au lancement de l'appareil mais quelques semaines plus tard, le temps de recevoir toutes les certifications locales nécessaires.prochain en France à partir de 309€.