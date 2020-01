CES 2020 : Thermaltake NeonMaker, le logiciel pour programmer un show RGB dans votre PC

© Thermaltake

Cette application RGB permet, comme beaucoup d'autres, de contrôler les lumières émises par les équipements et accessoires compatibles du PC. Mais elle intègre aussi un logiciel de montage vidéo, autorisant la création de séquences et d'animations complètes.Lors de son test, la rédaction de, qui a pu essayer le logiciel lors du CES 2020 à Las Vegas, dit avoir été «». Elle a utilisé une série de ventilateurs Riing Quad, tout en soulignant que d'autres types de refroidisseurs étaient également compatibles.Les animations créées peuvent durer jusqu'à 45 secondes et être gérées avec une grande précision : dans l'application, chaque composant compatible est découpé en sections qu'il est possible d'administrer séparément, à des instants précis de l'animation. Il devient alors possible de les allumer ou de modifier leurs couleurs. Une fois l'animation prête, il est possible de la sauvegarder et de la partager.Le logiciel peut être téléchargé sur le site de Thermaltake