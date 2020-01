CES 2020 : Ultra courte focale, 4K, laser et Android TV, Hisense dévoile son vidéoprojecteur de demain

Un affichage 4K, plus précis que jamais

Android TV, facile à installer et bientôt en vente

De quoi compléter une gamme déjà existante au sein de la marque, à un prix quelque peu amoindri toutefois, puisque le L5 est proposé à 5 999 $. À titre de comparaison, le modèle L10 tutoie en effet les 9 999 $.Capable de projeter une image en 4K sur une surface de 100 pouces, ce vidéoprojecteur s'inscrit dans la lignée de ses prédécesseurs. Une telle surface pourrait laisser place à certaines zones de flou, où les détails manqueraient. Cependant, Hisense tient à rassurer, en expliquant que son dernier né se montre capable d'exposer bien plus de couleurs que les autres écrans 4K.De même, en se basant sur la technologie laser, la firme précise être en mesure de projeter des images bien plus nettes, détaillées, et ce en dépit de la lumière ambiante. On note en effet que la fiche technique présente un projecteur capable de reproduire plus de 95 % de l'espace colorimétrique DCI-P3, promettant de solides résultats HDR.Aucun mot, cependant quant à la luminosité de l'appareil. À titre de comparaison, le modèle L10 proposait 3 000 lumens (1 000 lux pour 1 m²). Enfin, l'équipement embarque des haut-parleurs de 30 W, qui prennent en charge la technologie dbx-tv. Cette dernière s'attache à maximiser la qualité audio.Même si la société n'a pas encore spécifié quelle version d'Android TV serait embarquée par ce projecteur, on sait en revanche qu'il sera possible d'utiliser toutes les applications de notre choix. Un véritable plus pour les critères décisifs à respecter dans le choix d'un vidéoprojecteur en 2020.Et si son grand frère, le L10, est proposé à 9 999 $, celui-ci a été annoncé à partir de 5 999 $. Un coût à comparer à celui des téléviseurs 4K de plus de 90 pouces. Hisense prévoit de commercialiser son L5 à compter du mois d'avril 2020.