CES 2020 : des écouteurs Bluetooth sportifs avec lecteur MP3 intégré, chez Audio-Technica

Des intras sportifs à la tenue renforcée

Modèle SPORT60BT © Audio-Technica

Un lecteur MP3 intégré pour se libérer du smartphone

Système d'accroche magnétique © Audio-Technica

Sa gamme SonicSport Bluetooth va ainsi compter deux références supplémentaires avec les ATH-SPORT90BT et ATH-SPORT60BT.Les ATH-SPORT90BT et ATH-SPORT60BT sont des intras Bluetooth tour de cou utilisant un module Bluetooth 5.0 avec prise en charge des codecs AAC et SBC, un transducteur de 6 mm et un système d'embouts avec une petite excroissance pour mieux se caler dans l'oreille (un jeu d'embouts sans cette excroissance est également fourni). Les deux produits bénéficient d'une certification IPX5 contre les projections d'eau, et assurent une autonomie un peu faiblarde (en tout cas pour ce type de produit) de six heures. Les commande sont déportées sur le petit module présent sur le câble. Notons enfin que l'un comme l'autre bénéficient d'un système d'accroche magnétique, permettant de coller ensemble les écouteurs lorsqu'ils ne sont pas utilisés.La marque précise que le SPORT60BT dispose d'une connexion multipoint, permettant de le connecter à plusieurs smartphones en simultané. En contrepartie, la partie sonore devrait être un peu plus poussée sur le SPORT90BT, lequel bénéficie d'un nouveau driver.La différence principale entre les deux modèles vient en fait de la présence d'un lecteur MP3 autonome, intégré à l'ATH-SPORT90BT, et offrant 4 Go de mémoire interne pour composer une petit playlist. Sans que cela ne soit sa fonction principale, le modèle peut alors parfaitement fonctionner sans smartphone, ce qui reste pratique pour une activité sportive. Dans ce mode, l'autonomie passe à huit heures.Ces deux modèles d'intras sportifs seront disponible dans le courant du printemps 2020. Les prix européens ne sont pas encore connus, mais seront les suivant pour les Etats-Unis : 160 $ pour les ATH-SPORT90BT, et 80 $ pour les ATH-SPORT60BT.