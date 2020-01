CES 2020 : Creative annonce sa barre de son haut de gamme SXFI CARRIER

© Creative

Trois types de haut-parleurs qui ne laissent rien au hasard

Super X-FI pour un son en trois dimensions

C'est avec ce genre de savoir-faire, mais un tarif bien moindre, que le constructeur nous annonce l'arrivée de la Creative SXFI Carrier, modèle Dolby Atmos épaulé par un caisson de basses, équipé de sa technologie de traitement sonore Super X-Fi.Design sobre, presque austère, que celui de cette barre de son comprenant trois axes sonores. D'abord, les haut-parleurs de façade, assurant une reproduction classique du son. En second les modèles disposés sur ses côtés, légèrement inclinés, afin de créer l'effet enveloppant (surround) en coordination avec les haut-parleurs de façade. Enfin, un dernier type d'enceinte placé sur le dessus, pour créer l'effet de verticalité du Dolby Atmos en se reflétant au plafond.Toute les barres de son Atmos utilisent ce principe, mais pratiquement aucune ne le fait de manière convaincante. Ce modèle pourrait toutefois faire la différence, en cela qu'il a, selon la marque, été développé en collaboration avec Dolby.L'avantage de la Creative SXFI Carrier viendra peut-être de son traitement sonore maison, le Super X-FI. Développée à la fois sur les barres de son, certains casques audio et des amplificateurs de la gamme Soundblaster, cette technologie tente de reproduire au mieux un «» cohérent, même à partir d'une simple source stéréo. Affaire à suivre en test pour cette barre de son, les essais avec les casques n'étant pas toujours concluants.Contrairement à d'autres marques, Creative ne précise pas la topologie de sa barre de son : on ne connait ni le nombre de voies et ni le nombre exact de haut-parleurs intégrés. De même, la marque ne précise pas d'ordre de puissance. La seule précision en termes de caractéristique sonore concerne le caisson de basses, décrit comme un modèle 10".Côté connectique, la SXFI Carrier intègre deux entrées HDMI 2.1 compatibles 8K et un port HDMI eARC (). Rappelons que ce dernier est une sorte d'évolution du principe bidirectionnel du HDMI ARC, permettant de recevoir le signal audio d'une TV (compressé ou non, en Dolby Atmos et même en DTS:X). En plus de cette connectique axée vidéo, on retrouve un port USB-A et un port USB-C permettant de lire le flux venant d'un smartphones par exemple. Notons également l'intégration d'un module Bluetooth 5, ainsi que d'une sortie casque, ce qui n'est pas très courant ni utile. Aucun mot cependant sur d'éventuelles entrées numériques optiques ou coaxiales, ce qui semble pourtant être un minimum.À noter, enfin, que cette barre de son devrait se faire relativement discrète, sa taille se limitant à 880 mm de longueur.Si la promesse de Dolby Atmos et de Super X-FI est intéressante, il faudra néanmoins que la réalité soit à la hauteur des attentes pour justifier son tarif annoncé à 1 000 $. Sa sortie est prévue pour le deuxième trimestre 2020.