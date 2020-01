CES 2020 : EnergySquare, Steelcase Lenovo et Legrand veulent un bureau capable de recharger vos appareils en sans-fil

© EnergySquare

EnergySquare, Lenovo, Steelcase et Legrand travaillent main dans la main pour un monde sans fil

« Power by Contact », une technologie prometteuse

Source : Communiqué EnergySquare

« Power by Contact », c'est le nom d'une technologie de recharge sans fil, mise au point par la jeune entreprise française EnergySquare, fondée en 2014. Sa particularité ? Elle permet la recharge simultanée de plusieurs appareils, et ce à la même vitesse qu'en passant par la recharge filaire traditionnelle. Un système «», promet le groupe dans un communiqué qui évoque notamment la création de mobilier de bureau compatible avec cette technologie de recharge. Son but est tout simplement de faire disparaître au maximum les câbles de notre espace de travail.Pour ce faire, le groupe français collabore avec le chinois Lenovo, mais aussi avec Steelcase et Legrand. Ensemble, les quatre acteurs étudient des débouchés concrets pour la recharge sans fil. Cette vision concertée aboutie notamment à un concept de bureau capable de recharger plusieurs appareils simultanément. Cette pièce est le fruit des travaux communs de Steelcase, leader sur le marché du mobilier de bureau pour les professionnels, et de Legrand, qui s'est chargé d'électrifier le bureau dévoilé sur le CES grâce, notamment, à un module de recharge sans fil de son cru.Lenovo apporte sa pierre à l'édifice en s'apprêtant à lancer la production des premiers ordinateurs portables compatibles avec la technologie de recharge sans-fil conçue par EnergySquare. Le premier modèle équipé d'un module compatible sera un Thinkbook, apprend-on. Pour rappel cette lignée d'ordinateurs portables se destine avant tout aux professionnels et au monde de l'entreprise.Dans son communiqué, EnergySquare explique d'ailleurs avoir testé sa technologie « Power by Contact » auprès de plusieurs partenaires, dont Orange, le groupe Renault, le Crédit Agricole Centre Est, Vinci-Energies, ou encore le groupe Pichet (spécialisé dans l'immobilier). À noter que cette innovation se différencie sensiblement de la recharge par induction, que l'on retrouve de plus en plus sur le marché depuis quelques années.« Power by Contact » fonctionne en effet par conduction. Très fière de sa technologie, la start-up EnergySquare explique qu'elle est «».Une technologie qui aurait été très utile à Apple pour feu son tapis de recharge AirPower. Et pour cause, elle ne suscite pas de surchauffe...