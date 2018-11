5G : le Royaume-Uni met le paquet et prend de l’avance sur l’UE

En 2019, 25% des données échangées le seront grâce à la 5G

Premier opérateur mobile britannique avec 29,8 millions d'abonnés recensés en juin 2018 (loin devant O2 et Vodafone),est le leader de la 4G. Et pour préparer le déploiement imminent de la 5G, l'opérateur anglais a décidé de frapper fort en promettant d'en équiper seize villes britanniques dès 2019. De quoi faire un joli pied de nez à l'Union européenne, qui demande aux États membres de couvrir au moins une ville par pays d'ici... 2020.L'opération se déroulera en deux temps.EE a choisi six villes prioritaires pour le lancement de la 5G en 2019 : Londres, Cardiff, Édimbourg, Birmingham et Manchester. Les lieux les plus fréquentés comme les parcs, gares et aéroports seront logiquement privilégiés au départ. La 5G sera ensuite étendue, en cours d'année, à dix autres villes : Bristol, Coventry, Glasgow, Hull, Leeds, Leicester, Liverpool, Newcastle, Notthingam et Sheffield.L'opérateur précise que les 1 500 premiers sites qui basculeront en 5G représenteront 25% des données échangées sur le réseau britannique, et la proportion de la population couverte atteindra les 15% durant cette année 2019.EE a couplé cette annonce à celle des smartphones compatibles. L'opérateur indique s'être entouré de. On imagine que des fabricants comme Samsung, Huawei, OnePlus ou LG seront de la partie. Dans le même temps, EE poursuit la conversion des sites 3G en sites 4G, notamment dans les zones rurales.Si un calendrier très précis sur les offres proposées lors du futur déploiement de la 5G n'a pas encore été avancé, le Royaume-Uni a déjà attribué ses fréquences 5G en avril. La France, elle, ne l'a pas encore fait.