La prochaine génération de Wi-Fi apportera-t-elle la détection de mouvement à domicile ?

Des modifications toujours possibles

La rédaction deévoque désormais l'un des prochains standards - le 802.11be - en mentionnant que celui-ci pourrait notamment permettre la détection de mouvements au domicile.Cette éventualité a été évoquée lors d'un échange entre Ivan Mehta, rédacteur chez, et Paul Nikolich, le directeur du comité IEEE 802, qui conçoit la famille de normes. D'après la rédacteur, la norme 802.11be aurait pour fonction principale d'améliorer la connectivité de différents appareils vis-à-vis d'un réseau, lesquels pourront échanger des données à «». Il ajoute toutefois que «».En outre, Paul Nikolich a évoqué une fonctionnalité relative à la détection de mouvements. Celle-ci reposerait selon lui sur l'utilisation de signaux radio-fréquences (RF). Il a déclaré : «».Paul Nikolich a ajouté : «».Les normes Wi-Fi changent régulièrement, et avec elles, le potentiel de ce mode de connexion sans fil. Il y a quelques jours, des rumeurs ont voulu que la norme 802.11ay, qui se destinerait à l'iPhone 12 , serait adaptée aux Apple Glasses.Ivan Mehta rappelle que la mise au point d'une nouvelle norme Wi-Fi passe par une coopération entreet l'association IEEE. Il explique : «». Avec la Wi-Fi 6, qui a démarré avec la norme 802.11ax, l'IEEE espère aussi améliorer la sécurité et la confidentialité des données transmises. Mais le groupe dit continuer à travailler sur les applications possibles pour la nouvelle norme. Ses spécifications peuvent donc encore évoluer.