Un Wi-Fi 6E étendu au spectre des 6 GHz devrait bientôt voir le jour

Une évolution du Wi-Fi 6

Une fréquence déjà utilisée en France

Source : Neowin

Ces dernières années, le nombre d'appareils, en France ou dans le monde, a explosé. Ils exploitent des bandes spécifiques, et dans certaines régions géographiques, le risque de saturation est réel. L'ajout de la bande 6 GHz est une solution, mais en France, il faudra attendre.L'ajout d'une nouvelle bande de fréquence permettra d'augmenter les débits actuels et d'en réduire les latences. Cependant, ce sera au détriment de la portée, plus courte, et qui sera plus vulnérable aux obstacles. Pour débuter son exploitation, la Wi-Fi Alliance a d'ores et déjà fait le nécessaire en déposant des demandes d'approbation réglementaire à travers le monde entier.Si l'ensemble est avalisé, 14 canaux 80 MHz et sept canaux 160 MHz pourront être employés, s'ajoutant à ceux existants. De quoi résoudre le problème potentiel de saturation. Les smartphones et des routeurs seront vraisemblablement les premiers à l'adopter, par la suite. Cela complémentera la 5G qui se déploiera progressivement en Europe. Cette nouvelle bande pourrait d'ailleurs concerner des utilisations très spécifiques, comme la réalité augmentée ou virtuelle.Depuis fin 2018, l'exploitation de cette fréquence a été approuvée aux États-Unis, où elle est libre. Cependant, la situation est radicalement différente en métropole, puisque les bandes de fréquences allant de 5,925 GHz à 6,425 GHz et 6,425 GHz à 7,125 GHz sont déjà employées Elles servent dans divers domaines, comme la radioastronomie, le contrôle des trains ou encore la communication entre satellites et la Terre. Il faudra donc trouver un terrain d'entente afin de faire cohabiter l'ensemble de ces technologies sur la même bande. Cela pourrait arriver dès 2020.