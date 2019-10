Des chercheurs ont développé un nouveau protocole permettant d'étendre la portée Wi-Fi

Un système théoriquement compatible avec tous les routeurs actuels



Une technologie complémentaire au WiFi pour certaines solutions domotiques



Source : Help Net Security

Les chercheurs de l'Université de Brigham Young ont mis au point la technologie On-Off Noise Power Communication (ONPC), qui permet selon eux d'augmenter la portée du signal WiFi d'environ 60 mètres.Ce nouveau système est une simple mise à jour logicielle et peut s'appliquer à tous les routeurs, sans modification technique nécessaire. «», s'enthousiasme Phil Lundrigan, professeur adjoint en génie informatique et l'un des dirigeants de ce projet de recherche.Les routeurs WiFi requièrent actuellement un minimum d'1 Mbps pour maintenir le signal avec un appareil. ONPC lui abaisse cette valeur à 1 bit par seconde. Cette faible valeur permet à un objet de continuer à indiquer au routeur qu'il fonctionne et transmettre des données à bas débit.Pour détecter ce signal, le périphérique utilisé pour les tests préliminaires a été programmé pour envoyer du bruit sans fil en plus de ses données, sous la forme d'une série de 1 et de 0, activant et désactivant le signal selon un modèle précis.» explique Neal Patwari, un autre chercheur participant au développement.La technologie ONPC ne permettra pas d'augmenter la portée du WiFi pour des appareils consommateurs de données comme un ordinateur ou un smartphone, mais sera très utile pour les objets connectés et les solutions domotiques qui envoient très peu de données, comme les systèmes d'ouvertures de porte ou de contrôle de la qualité de l'air.