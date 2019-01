Magic Leap : une feuille de route prometteuse pour son casque de réalité mixte

Crédit photo : Magic LeapRoadtoVR

De nombreux projets dans les tuyaux

Depuis sa présentation officielle le mercredi 8 août, lefait l'objet de conférences régulières au cours desquelles sont abordés divers sujets techniques, tout comme l'arrivée de nouvelles applications. La keynote du 10 octobre 2018 a quant à elle été l'occasion d'aborder la roadmap de l'entreprise américaine fondée il y a huit ans par Rony Abovitz, parallèlement au partenariat annoncé avec Sennheiser , duquel découlera des écouteurs nouvelle génération.Les 2,3 milliards de dollars levés au cours de son existence lui permettront ainsi d'avancer sur différents points ; celui des discussions en temps réel, à titre d'exemple. D'ici la fin de l'année 2018, la jeune pousse devenue grande ouvrira la voie aux échanges instantanés effectués entre 3 utilisateurs et leur avatar respectif. Plus chargé, le premier trimestre 2019 devrait apporter de nombreuses améliorations.La prise en charge d'un second contrôleur en premier lieu, offrant à son utilisateur plus d'interactions, de contrôles et de libertés. En second lieu : le « Irs Detection Login », basé sur la technologie eye-tracking, ou suivi du regard, devrait être capable de reconnaître et d'identifier chaque utilisateur. Par ce système, ce dernier pourrait alors déverrouiller l'appareil grâce à son œil, ou accéder à un espace personnel.Le système d'exploitation du Magic Leap One, baptisé LuminOS, s'ouvrira aussi à d'autres langages de programmation, comme le JavaScipt. Le casque de réalité mixte devrait également subir des améliorations quant à sa capacité à cartographier et comprendre un espace. Et pourrait ainsi réaliser des mapping d'une maison entière, et non plus d'une simple pièce.