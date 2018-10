Sennheiser lance Ambeo AR One, ses écouteurs de réalité mixte

Une expérience immersive

Une application pour créer des sons spatialisés

Fondé en 1945, Sennheiser est mondialement réputé dans l'univers des audiophiles, notamment pour ses micros et ses casques de grande qualité. Mais l'entreprise allemande ne se repose pas sur ses lauriers et continue de mettre au point du matériel audio adapté aux nouvelles technologies.Preuve en est avec l'annonce récente du, un micro sans fil pour smartphone qui devrait enchanter les journalistes, ou encore cette innovationqui est le premier accessoire à recevoir la certification officielle «».Ces écouteurs d'un nouveau genre embarquent la technologie «» qui permet de créer un savant mélange entre le son virtuel en 3D et l'environnement acoustique de l'utilisateur afin d'offrir une expérience immersive complète. En effet, la réalité mixte promet de fusionner le monde virtuel avec le monde réel pour créer un nouvel environnement interactif. Si c'était jusque là réussi avec les lunettes Magic Leap, il fallait encore y travailler du côté de l'audio.Sennheiser a également lancé. Il s'agit d'une application compagnon qui permet aux développeurs de contenus en réalité de mixte de choisir quels sons de l'environnement acoustique seront intégrés à l'expérience spatialisée. Cela est rendu possible par le microphone intégré à l'Ambeo AR One.Cette application permet aussi aux utilisateurs d'enregistrer des sons provenant de leur environnement en les mixant avec des banques de boucles sonores présentes dans l'application, et d'interagir avec de façon visuelle.Le fabricant d'outre-Rhin nous présente cette application dans la vidéo ci-dessous :