Code the Classics, le livre qui apprend à réécrire les jeux iconiques sur Raspberry Pi

Le premier de deux volumes

L'univers Raspberry Pi se rapproche du rétrogaming

Le livre montre également comment maîtriser l'environnement Pygame Zero permettant de créer ses propres jeux.Ce premier volume est actuellement en précommande au prix de 12 livres sterling (environ 14 euros). Il le restera jusqu'au 13 décembre, date à laquelle les livraisons commenceront.Comptant 224 pages, ce livre raconte les histoires de certains titres-phares des années 1970 et 1980, mais pas que : il enseigne surtout comment les programmer sous Python, avec l'environnement Pygame Zero.Au moment d'écrire ces lignes, le second volume n'est pas encore disponible, mais la description du site précise : «».L'univers de Raspberry Pi s'est particulièrement intéressé aux jeux vidéo rétro récemment. En parcourant le site de Raspberry Pi Press, on trouve facilement un autre livre entièrement consacré au rétro-gaming . Et en mai dernier, un kit « presque prêt à l'emploi », baptisé HutoPi, a été lancé : il s'agit en fait d'une console DIY dédiée aux anciens jeux vidéo.Enfin, en septembre, l'OS spécialisé dans le rétrogaming, Recalbox est passé en version 6.1 , quelques mois seulement après son lancement.En outre, les personnes intriguées par Raspberry Pi auront sans doute besoin d'une bonne documentation pour débuter, ce que Raspberry Pi Press peut assurer. Notre guide vous sera également utile pour bien démarrer.