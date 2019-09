Enfin un Raspberry Pi 4 au frais : 8°C... une fois recouvert de glaçons !

© Kio Diekin / YouTube via Tom's Hardware

Lire aussi :

Raspberry Pi 4 : on a testé le fleuron de la gamme

Traiter le Raspberry Pi 4 et ses ports pour une immersion glaciale

Des températures très basses, mais pas de performances en plus

8°C en, 11°C en charge (une fois overclocké à une fréquence de 2 GHz), ce sont les températures minimales et maximales que Kio Diekin est parvenu à obtenir d'un, entièrement immergé dans dans un bac de glaçons.En temps normal, l'appareil, plus puissant et donc plus sujet à la chauffe que ses aïeux, affiche plutôt une température de 55 degrés en charge (sans overclocking) et avec un système de dissipation actif (par exemple, le petit ventilateur Pimoroni). Même avec un ventirad comme celui dont nous parlions en juillet , le dernier né de la fondationmonte à 40-45 degrés lorsqu'il est fortement sollicité. La solution trouvée par Kio Diekin est donc très efficace... mais pas pratique pour deux sous.Pour immerger son Pi 4 dans la glace et protéger son PCB et ses différents composants du contact de l'eau, le vidéaste s'est tourné vers, une solution permettant «» l'ensemble de l'appareil. Un soin tout particulier a par ailleurs été accordé aux connectiques des ports micro HDMI et USB-C, prenant respectivement en charge l'affichage et l'alimentation du dispositif.Kio Diekin attire enfin l'attention sur sa série de vidéo expliquant comment rendre des appareils électroniques waterproof . Les détenteurs de Pi 4 qui souhaiteraient tenter l'expérience savent donc où se rendre pour plus de détails. Reste quepuisqu'en dépit de températures élevées en charge, le Pi 4 nepas si facilement. Ses performances sont donc les mêmes sous la glace...Comme le précise le site spécialisé, len'est confronté aux affres du «» (diminution automatique des fréquences du processeur lorsque ce dernier chauffe trop) qu'à partir d'une température CPU de. Le site précise donc qu'avec un système de dissipation « classique », n'impliquant pas de glace donc,. De quoi éviter une baisse automatique des fréquences et la perte de performances qu'elle induit.En clair,de son processeur pour des taches lourdes. Si c'était votre but, vous pouvez donc ranger les glaçons.