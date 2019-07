La chaîne officielle Raspberry Pi montre comment transformer le boîtier du 3B+ en 4

© Raspberry Pi Foundation / YouTube

Un appel du pied pour privilégier le système D

Source : Raspberry Pi Fondation

La solution n'est pas idéale, mais elle a le mérite d'exister, et ne devrait rien vous coûter d'autre qu'un peu d'huile de coude. En une petite découpe, le boîtier du Raspberry Pi 3B+ peut en effet convenir au(qui reprend le gros de son design avec des composants plus performants). Seul bémol, le flanc gauche du boîtier ainsi modifié restera béant.Comme présenté en vidéo, unéquipé d'une petite scie permet de venir à bout des quelques morceaux de plastique qui empêchent le Pi 4 de se loger dans le boîtier de son grand frère. L'opération permet, une fois finalisée, d'insérer sans heurt le Pi 4, qui devra toutefois exhiber une partie de ses composants et sa connectique latérale. Car oui, impossible d'adapter la plaque gauche du boîtier.L'occasion pour la Raspberry Pi Foundation de présenter tout de même le boîtier officiel du Raspberry Pi 4, qui a le mérite de proposer une solution plus soignée pour abriter la carte, affligée dans sa première version d'un problème de compatibilité USB-C.