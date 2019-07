Une erreur de conception empêche le Raspberry Pi 4 de fonctionner avec tous les chargeurs USB-C

© Raspberry Pi

La Raspberry Pi Foundation se fait taper sur les doigts par l'un des concepteurs de l'USB-C

Quand le point commun entre un Raspberry Pi 4 et une Nintendo Switch... est peu glorieux

Dans un billet de blog publié le 29 juin dernier, peu après le lancement du, Tyler Ward pointe la cause des problèmes de compatibilité rencontrés avec les chargeurs USB-C de nombreux utilisateurs. Projetpar excellence, les'exhibe sans la moindre pudeur dans des plans détaillés accessibles publiquement. L'occasion pour l'intéressé de découvrir une faille dans la conception du système d'alimentation de l'appareil.Preuve que le diable se cache dans les détails,note que le port USB-C du Raspberry Pi 4 dispose de deux pins « CC ». Rien d'anormal jusque là, à ceci près que chacune de ces deux pins devrait être couplée à un transistor 5.1k ohms. Or, sur le, ces deux pins « CC » partagent en fait un. Une erreur de conception qui empêche l'appareil d'être en conformité avec le design USB-C « canonique ». Il se montre donc incompatible avec certains des chargeurs les plus performants, noteDans les faits, le problème de compatibilité est surtout lié au câbleutilisé entre le chargeur et le Raspberry Pi 4. Mal conçu, le Pi 4 sera identifié par les câbles « e-marked » (cordons USB-C « intelligents ») et leurs chargeurs comme étant un accessoire audio.Cettea d'ores et déjà valu à laune remontrance de(ingénieur de Google et expert en implémentation de l'USB-C, à la conception de laquelle il a participé). Dans un billet intitulé «», l'ingénieur explique : «».», lance-t-il.Comme le rappellelors du lancement de sa Switch, début 2017. La posture du géant nippon était alors de recommander l'utilisation de certains câbles seulement, pour alimenter la console., fondateur de la fondation Raspberry Pi a pour sa part reconnu unet de son port USB-C «».», a-t-il déclaré.En attendant le lancement d'une nouvelle version du Raspberry Pi 4, qui n'est pas prévue avant «», le mieux reste donc de se rabattre sur un, et non « e-marked ».