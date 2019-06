Plynth : un beau projet basé sur Raspberry pour lire de la musique à partir de sa jaquette

Capture d'écran Plynth / Vimeo

Plynth, ou comment profiter de ses vinyles d'une autre façon

Tous les supports sont pris en charge

Conçu par Jono Matusky et détaillé sur Reddit , le projetse base sur un. Une fois lareconnue, l'album est automatiquement lancé sur la plateforme de streaming musical choisie par l'utilisateur, et sur le système audio préalablement sélectionné. Pour fonctionner,s'articule autour d'un simple Raspberry Pi 3B+ , un module caméra et une combinaison entre l'API Google Vision et Open CV.En cas de platine vinyle hors-service, ou de vinyle rayé,peut donc prendre le relais et permettre de profiter de sa collection d'une autre manière., le dispositif a juste besoin de détecter la pochette d'un album pour pourvoir le lancer. Il prend ainsi la forme d'un pied sur lequel on vient poser la pochette.Cette dernière sera « vue », analysée puis détectée paret l'(qui se charge de la reconnaissance des Artworks présents sur la jaquette) ; les morceaux de l'album seront par la suite lancés sans que l'utilisateur n'ait à interagir.Principe dereconnaissance visuelle oblige,est virtuellement compatible avec... à condition qu'une pochette puisse être analysée par ses circuits. Il est donc possible de lancer non seulement des vinyles, mais aussi des CD, des cassettes audio ouavec Plynth.Plus intrigant, en configurant des playlists sur les plateformes de streaming, et en les couplant d'un point de vue logiciel à une pochette faite maison,(une simple photo ou un logo fait également l'affaire). Le même principe peut aussi s'appliquer aux jaquettes de DVD ou de Blu-ray.lancera alors la bande originale du film correspondant.